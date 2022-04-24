Грош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - Верещук

«Самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор», – подчеркивает вице-премьер, информирует ZN.ua.

Грош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - Верещук
© Офис президента

Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного роSSийскими войсками Мариуполя, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире национального новостного марафона.

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом", - сказала она.

Верещук согласна с мнением, что последовательность визитов генсека ООН Антониу Гутерреша сначала в Москву, а затем в Киев - нелогична, потому что для того, чтобы на переговорах с агрессором хоть как-то приблизить окончание войны и спасти как можно больше людей, сначала нужно посетить Украину и своими глазами увидеть, что здесь натворила РоSSия.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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