Грош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - Верещук
«Самое главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор», – подчеркивает вице-премьер, информирует
Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного роSSийскими войсками Мариуполя, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире
"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом", - сказала она.
Верещук согласна с мнением, что последовательность визитов генсека ООН Антониу Гутерреша сначала в Москву, а затем в Киев - нелогична, потому что для того, чтобы на переговорах с агрессором хоть как-то приблизить окончание войны и спасти как можно больше людей, сначала нужно посетить Украину и своими глазами увидеть, что здесь натворила РоSSия.