Грош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - Верещук

Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного роSSийскими войсками Мариуполя, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире национального новостного марафона .

"Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом", - сказала она.