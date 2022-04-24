РФ пытается вызвать в Украине голод, - ЦПД

Оккупанты вывозят в оккупированный Крым похищенное у фермеров зерно, а в Херсонской области требуют 70% будущего урожая.

РоSSийские оккупанты делают все для того, чтобы вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на слова омбудсмена Людмилы Денисовой.

РоSSияне вывозят на временно оккупированный крымский полуостров зерно, которое похищают у украинских фермеров.

"В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - отметили в ЦПД.

В то же время захватчики поставили ультиматум фермерам Херсонской области - оккупанты позволят сеять только зерно и подсолнечник, если украинцы согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая.

"Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества", - добавили в центре противодействия дезинформации.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, в Харьковской области оккупанты требуют от фермеров начать посевную. А тем, кто не соглашается, угрожают "национализацией".