РоSSия застряла в дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет, – Зеленский

Правда, победит любую ложь, а зло будет наказано, убежден президент.

РоSSия застряла в дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет, – Зеленский
Фото: скрин видео

Это только вопрос времени, когда все роSSийские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления.

Об этом заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня для христиан восточного обряда была Великая суббота. День между распятием и воскресением. Похоже, РоSSия застряла именно в таком дне. На годы. В дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет, – сказал президент. – Но воскресение будет. Жизнь победит смерть. Правда победит любую ложь. А зло будет наказано. И РоSSии придется снова изучить эти истины, это только вопрос времени. Это только вопрос времени, когда все роSSийские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. Это только вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир».

Владимир Зеленский также призвал соблюдать правила комендантского часа в пасхальную ночь.

«Но уже с пяти утра сможете посетить храмы в своих городах, городках, общинах. Там, где можно провести службу. Прошу – только утром, – отметил он. – Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, которые дают нам безопасность и этой ночью перед Пасхой, и всегда. Которые обороняют государство. Которые отстаивают для украинцев свободу».

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