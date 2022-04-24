Более половины немцев недовольны позицией Шольца по войне в Украине – Focus
Еженедельный опрос местного населения показал, что рейтинг канцлера продолжает снижаться из-за войны в Украине, информирует
Более 50% немцев недовольны позицией канцлера Олафа Шольца касательно войны в Украине. Согласно еженедельному опросу Института исследований общественного мнения INSA, рейтинг главы правительства среди населения стремительно снижается из-за отказа поставлять в Украину вооружение.
По информации издания
Теряет свое влияние и «Социал-демократическая партия Германии», членом которой является Шольц. Ее рейтинг составляет 24%, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе.