Более 50% немцев недовольны позицией канцлера Олафа Шольца касательно войны в Украине. Согласно еженедельному опросу Института исследований общественного мнения INSA, рейтинг главы правительства среди населения стремительно снижается из-за отказа поставлять в Украину вооружение.

По информации издания Focus , 52% опрошенных немцев считают, что Шольц плохо справляется с роSSийско-украинской войной. Граждане ФРГ не разделяют позиции политика, который, несмотря на военную агрессию со стороны РоSSии, пытается сохранить отношения с Владимиром Путиным. На стороне канцлера по-прежнему остается 35% населения. В то же время, 47% считают, что министер иностранных дел Анналена Бербок демонстрирует более четкую и последовательную позицию, поддерживая санкции ЕС против РоSSии. Плохо ее работу в условиях кризиса оценивают 39% опрошенных.

Теряет свое влияние и «Социал-демократическая партия Германии», членом которой является Шольц. Ее рейтинг составляет 24%, что на 1% меньше, чем на прошлой неделе.