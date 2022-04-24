?В Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине

"Если вы не на месте, очень сложно делать свою работу".

В Конгрессе США призывают возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц.

Об этом сообщает CNN.

Спарц, являющаяся первым членом Конгресса украинского происхождения, подчеркнула, что этот шаг пошлет "сильный сигнал для украинского народа".

"Многие страны фактически возвращают дипломатическую работу в Киев . Меньшее, что мы можем сделать, - на самом деле перевести ее, возможно, во Львов. На любой работе - будь то политическая или дипломатическая работа - вы рискуете. Вам нужно быть разумными. А если вы не на месте, очень сложно выполнять свою работу", – отметила она.

Спарц призвал президента Джо Байдена посетить Украину.

Напомним, накануне стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин планируют посетить Киев .