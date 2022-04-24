В Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине

"Если вы не на месте, очень сложно делать свою работу".

?В Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине
Фото: Wiki

В Конгрессе США призывают возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц.

Об этом сообщает CNN.

Спарц, являющаяся первым членом Конгресса украинского происхождения, подчеркнула, что этот шаг пошлет "сильный сигнал для украинского народа".

"Многие страны фактически возвращают дипломатическую работу в Киев. Меньшее, что мы можем сделать, - на самом деле перевести ее, возможно, во Львов. На любой работе - будь то политическая или дипломатическая работа - вы рискуете. Вам нужно быть разумными. А если вы не на месте, очень сложно выполнять свою работу", – отметила она.

Спарц призвал президента Джо Байдена посетить Украину.

Напомним, накануне стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин планируют посетить Киев.

США и другие страны эвакуировали своих дипломатов, посольства и консульства из Киева за несколько дней до вторжения РоSSии в Украину, переместив их во Львов. Вскоре этих чиновников перевезли в Польшу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
The Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для РоSSииThe Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для РоSSии
На линии фронта - без перемен: обновленная карта боевых действий в УкраинеНа линии фронта - без перемен: обновленная карта боевых действий в Украине
Войска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в УкраинеВойска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в Украине
213 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора213 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора
The Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССРThe Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССР
Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь УкраинеБольше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Польша передала Украине вооружение на сумму $1.6 млрдПольша передала Украине вооружение на сумму $1.6 млрд
ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с начала вторжения РФВОЗ зафиксировала по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с начала вторжения РФ
Оккупанты активизировались на юге и Донбассе: актуальная карта боевых действий в УкраинеОккупанты активизировались на юге и Донбассе: актуальная карта боевых действий в Украине
РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащихРФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости