"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина - не победит", - Трасс

Глава МИД Британии подчеркнула, что РФ совершает ужасные зверства в Украине.

"Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина - не победит", - Трасс
Лиз Трасс
Фото: #twitter#.com/trussliz

Министерство иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выразила свою поддержку Украине, борющейся с военным вторжением РоSSии.

Она подчеркнула, что уже третий месяц идет война РФ против украинского народа. Однако Британия всегда будет помогать и поддерживать Украину.

"Продолжается третий месяц незаконной войны Путина против Украины. РоSSия совершает ужасные зверства, включая нападения на невинных гражданских лиц и детей в Одессе и осаду Мариуполя. Мы не успокоимся, пока Путин не потерпит поражение, а Украина не победит", - написала Трасс в своем Twitter.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.

Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.

We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. ?? ??

— Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022

Напомним, ранее Трасс заявила, что санкции против роSSийских олигархов, введенные из-за военного вторжения РФ в Украину, никогда не будут сняты. Она подчеркнула, что Запад должен извлечь урок из того, что он не сделал достаточно для сдерживания РоSSии со времен Холодной войны.

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