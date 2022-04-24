РоSSия уже потеряла 90% своих лучших десантников – Христо Грозев

Без всеобщей мобилизации не собрать даже 80 БТГр.

РоSSия уже потеряла 90% своих лучших десантников – Христо Грозев
© Минобороны РФ

РоSSия уже потеряла 90% своих лучших десантников на войне в Украине. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире канала "Украина 24".

"Я лично проверял, что действительно в первой части войны РоSSия потеряла 90% своих лучших десантников. Это важнейшая и существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфораструктурные объекты и завоевать столицы просто нельзя", - рассказал он.

Также он отметил, что сейчас РоSSия потеряла большинство второго эшелена – качественного с их точки зрения войска.

"Это наемники – люди, которые в отличие от других войск русских, не только на учениях учились последние 10 лет, а в реальной войне (участвовали – ред.) в Сирии, в африканских странах и в 14-15 году у вас. их примерно 4 тысячи утрачено", - поделился информацией Грозев и подчеркнул, что это огромный процент от всех качественных ветеранов, которые готовы к войне.

По мнению журналиста, из оставшихся сейчас без общей мобилизации даже 80 БТГр не смогут собрать, скорее всего 60-70. При этом непонятно какое количество тех, кто "на бумаге" доступен - согласится участвовать в войне.

Грозев рассказал, что мобилизация повлечет за собой другой социальный кризис. Тогда качество военных после мобилизации упадет примерно на 70%.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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