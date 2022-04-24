РоSSия не может погасить пожар в Сибири, потому что отправила военных и самолеты в Украину

В этом году пожары стали бесконтрольными.

РоSSия не может погасить пожар в Сибири, потому что отправила военных и самолеты в Украину

Традиционные пожары в Сибири вдвое больше, чем в прошлом году, и уже стали бесконтрольными, потому что роSSийских военных спасателей, обычно борющихся с ними, отправили на войну в Украину. Об этом сообщает The Independent.

Исследовательница климата из Университета Майами в штате Огайо Джессика Маккарти объяснила, что для борьбы с пожарами в Сибири часто нужны военные самолеты, поэтому маловероятно, что в РФ они будут хотя бы летом, если война будет продолжаться.

Также она подчеркнула, что Путину придется выбирать – либо больше пожаров в Сибири, либо придется забрать часть самолетов и военных с войны в Украине.

Такие пожары опасны, поскольку расплавляют ледники на севере, что приводит к выбросу углекислого газа и метана в атмосферу.

Ранее роSSийские СМИ сообщили, что в этом году Сибирь разгорелась раньше. Дым от пожаров оцепил Новосибирск, Омск и Красноярск.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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