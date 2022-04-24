The Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для РоSSии

Результат роSSийской войны против Украины остается неопределенным. Но нет никаких сомнений, что решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение было худшим среди всех стратегических решений, которые принимали лидеры могущественных стран за многие десятилетия.

«В Украине нет ни одного такого сценария, по которому Путину и РоSSии стало бы лучше, чем было до 24 февраля, когда война началась», - пишет на страницах The Economist американский политолог и основатель Eurasia Group Аян Бреммер.

Путин стоил своей стране тысяч жизней молодых солдат, многие из которых проходили срочную службу. Он утверждает, что русские и украинцы – это якобы «один народ». Но его война только укрепляет чувство национальной идентичности в Украине. РоSSия для украинцев теперь заядлый враг. Путин показал миру, что его армия неэффективна. А миллионы долларов, потраченные на модернизацию роSSийской армии, были просто потеряны. Путин дал НАТО ощущение единства и цели, которые он потерял десятки лет назад. А Финляндия и Швеция получили веские причины присоединиться к альянсу.