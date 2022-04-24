МИД разочарован позицией Австрии по евроинтеграции Украины

Спикер МИД отметил, что у Украины есть все основания потребовать признания ее стратегической роли для ЕС.

МИД разочарован позицией Австрии по евроинтеграции Украины
спикер МИД Украины Олег Николенко
Фото: Пресс-служба МИДУ

Министерство иностранных дел Украины разочаровано высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Украине не следует предлагать членство в ЕС.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", - сказал Николенко.

Он напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств.

"Их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы, позволило РоSSии подрывать стабильность в ЕС и воплощать гибридную агрессию против европейских стран. Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу - значит потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем подключения возможностей Украины", - подчеркнул Николенко.

Представитель МИД отметил, что у Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС.

"Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа, Европа сегодня может жить в мире. Без преувеличения наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей", - отметил Николенко.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отметил, что Украине не следует предлагать членство в Евросоюз.

А министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что страна не поддержит газовое эмбарго против РоSSии.

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