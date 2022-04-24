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2022-04-24
Более 80% раненых украинских военных возвращаются на службу
Это указывает на уровень военной медицины, считают в Минобороны.
Фото: facebook.com/ganna.maliar
После лечения и реабилитации более 80% раненых украинских военнослужащих возвращаются в строй.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире единого телемарафона новостей, информирует УНІАН.
"Надо понимать, что наши военные медики сегодня тоже на фронте. Они, в сущности, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов", - подчеркнула чиновник.
Она назвала огромной победой украинской военной медицины то, что очень многие раненые снова возвращаются в строй - более 80%. Это указывает на уровень военной медицины, качество лечения и реабилитацию.
Напомним, что Франция предоставит Украине более 28 тонн медицинского оборудования.