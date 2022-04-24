Швейцария ветировала реэкспорт вооружения из Германии в Украину, – СМИ

В немецких Marder используется швейцарское оборудование, и Швейцария заблокировала эти поставки в "зону конфликта" из-за своего законодательства.

Швейцария задержала поставки немецкого вооружения в Украину. Она заблокировала реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемого в боевых машинах Marder, которые Киев хотел бы получить, пишет Reuters со ссылкой на газету Sonntags Zeitung.

Эта информация появилась на фоне критики канцлера Германии Олафа Шольца за то, что его правительство отказало в поставках украинцам тяжелого вооружения.

Marder производится немецким концерном Rheinmetall, но использует запчасти, производимые в Швейцарии. Швейцарцы ограничивают реэкспорт такой военной техники в зоны конфликтов.

Газета процитировала главу швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), который сообщил, что получил два запроса от Германии на передачу Украине боеприпасов из Швейцарии.

"Оба запроса Германии были отклонены со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", – говорится в ответе.

Напомним, швейцарцы присоединились к антироSSийским санкциям и ввели такие же ограничения против РФ , как и Евросоюз .

Немецкое медиа Bild писало, что Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания. В ФРГ настаивают, что Украине вместо Marder лучше дать старое советское вооружение.

По данным Bild, Министерство обороны Германии по требованию канцелярии изъяло все тяжелое вооружение из списка запросов, предоставленных Украиной, хотя немецкая промышленность готова его поставить в кратко- и среднесрочной перспективе. Из 15 первоначальных запросов Украины на вооружение осталось всего три, причем некоторые из них имеют альтернативы.

Канцлер Шольц объяснил это решение тем, что со стороны РоSSии сохраняется угроза для стран НАТО, и сейчас дополнительно вооружают страны Балтии.