FT: Германия несет особую ответственность за остановку Путина и его зла

Сомнения в вопросе военной помощи для Украины разоблачают слабость как коалиции во главе с СДПГ, так и немецких правительственных структур, информирует ZN.ua.

FT: Германия несет особую ответственность за остановку Путина и его зла
© Олаф Шольц/facebook

Посреди Европы идет беспощадная война «против правящей Социал-демократической партии Германии». По крайней мере, такой вывод может сделать рядовой наблюдатель за немецкой политикой. Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених осудил входящих в правящую коалию «Зеленых» и «Свободных демократов» за требования предоставить тяжелое вооружение Украине. По его словам, их требования «безответственны».

Его коллега Ральф Стегнер на своей странице в Facebook то злился на критиков политики его партии по отношению к РоSSии, то бросался на них с обвинениями. Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль выступил против «опасных теорий заговора» о немецко-роSSийской сети влияния. Но плаксивая жалость к себе ничего не исправит, – пишет на страницах Financial Times эксперт Brookings Institution Фриц Штерн.


Лесь Димань, ZN.ua

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