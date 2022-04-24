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2022-04-24
Зеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с Путиным
Эрдоган выразил поддержку украинскому президенту.
© Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед тем, как турецкий президент будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил в
Темы, которые Зеленский обсудил с Эрдоганом:
- необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из «Азовстали»;
- необходимость немедленного обмена заблокированных военных;
- ход переговорного процесса по окончании войны;
- согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины;
- обороноспособность Украины;
- глобальная пищевая безопасность, оказавшаяся под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.
По словам Эрдогана, Турция готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, в частности в качестве посредника, передает "
Анастасия Дэйна, ZN.ua