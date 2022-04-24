Зеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед тем, как турецкий президент будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил в Twitter .

Темы, которые Зеленский обсудил с Эрдоганом:

необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из «Азовстали»;

необходимость немедленного обмена заблокированных военных;

ход переговорного процесса по окончании войны;

согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины;

обороноспособность Украины;

глобальная пищевая безопасность, оказавшаяся под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.