Зеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с Путиным

Эрдоган выразил поддержку украинскому президенту.

Зеленский созвонился с Эрдоганом накануне переговоров того с Путиным
© Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом перед тем, как турецкий президент будет разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Темы, которые Зеленский обсудил с Эрдоганом:

  • необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из «Азовстали»;
  • необходимость немедленного обмена заблокированных военных;
  • ход переговорного процесса по окончании войны;
  • согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины;
  • обороноспособность Украины;
  • глобальная пищевая безопасность, оказавшаяся под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море.

По словам Эрдогана, Турция готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, в частности в качестве посредника, передает "Анадолу". Кроме того, Эрдоган положительно смотрит на то, чтобы Турция стала гарантом безопасности для Украины.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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