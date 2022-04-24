Новостей.COM ⇒
2022-04-24
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Оккупанты в разговоре между собой проговорились, что взяли с собой, разговор которых удалось перехватить.
Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Враги продолжают много интересного рассказывать в телефонных разговорах, а украинцы перехватывают данные разговоры. Один из таких перехватов опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"- Нас должны, по идеи, завтра выдвинуть. Я со Столяровым сегодня поговорил.
- Че ты, хоть трусы, сколько всего взял пар?
- Трусов я набрал, короче, пакет с ручками этот, целлофановый. Полный пакет трусов! Носков я много набрал!", - процитировал перехваченный разговор Геращенко.
Артём Батечко, politeka.net