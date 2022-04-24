"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять

оккупант, война с россией, вторжение

Оккупанты в разговоре между собой проговорились, что взяли с собой, разговор которых удалось перехватить.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Враги продолжают много интересного рассказывать в телефонных разговорах, а украинцы перехватывают данные разговоры. Один из таких перехватов опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"- Нас должны, по идеи, завтра выдвинуть. Я со Столяровым сегодня поговорил.

- Че ты, хоть трусы, сколько всего взял пар?

- Трусов я набрал, короче, пакет с ручками этот, целлофановый. Полный пакет трусов! Носков я много набрал!", - процитировал перехваченный разговор Геращенко.


Артём Батечко, politeka.net

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