Красный Крест заявил, что глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе

Организация утверждает, что с конца февраля работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в городе.

Международный комитет "Красного Креста" на 55-й день блокады Мариуполя заявил о необходимости немедленного гуманитарного коридора и готовности своих работников содействовать безопасному выходу людей с "Азовстали".

Об этом говорится в заявлении МККК от 24 апреля.

"МККК глубоко встревожен ситуацией в Мариуполе, где население крайне нуждается в помощи. Для добровольного безопасного выхода из города, в том числе с территории завода "Азовсталь", тысяче гражданских лиц и сотням раненых крайне необходимо немедленное предоставление беспрепятственного гуманитарного доступа", - говорится в заявлении.

Международная организация заявляет, что с конца февраля работает, чтобы помочь нуждающемуся гражданскому населению в Мариуполе и других городах, откуда они не могут выбраться. МККК неоднократно призывал к предоставлению возможностей безопасного выхода гражданского населения из этих районов, а также к предоставлению разрешения на доставку туда гуманитарной помощи.

МККК заявил, что готов помогать сторонам конфликта согласовывать практические и пригодные для выполнения соглашения для обеспечения добровольной эвакуации нуждающихся.

Напомним, что 24 апреля заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь записал очередное видеообращение к мировому сообществу. Он призвал весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном Мариуполе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, РоSSия на Пасху без остановки атакует "Азовсталь" в Мариуполе. Русские также интенсивно концентрируют технику и силы для штурма.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 24 апреля заявил, что россияне не получили полный контроль над Мариуполем и сказал, что военно-политическое руководство страны находится на постоянной связи с бойцами, которые остаются в городе.