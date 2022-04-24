Герхард Шредер не жалеет о своей политике по отношению к РоSSии в прошлом

Эксканцлер Германии не признает критики в свой адрес.

Герхард Шредер не жалеет о своей политике по отношению к РоSSии в прошлом
© yes-ukraine.org

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что во времена своего пребывания на посту придерживался правильного вектора политики в отношении РоSSийской Федерации. По мнению политика, критика в его адрес после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину безосновательна.

В интервью New York Times Шредер подчеркнул, что не собирается ни перед кем извиняться за то, что даже после 24 февраля продолжает поддерживать связь с роSSийским президентом Путиным. Эксканцлер считает, что в противном случае он «потерял бы доверие единственного человека, который может остановить эту войну».

Кроме того, Шредер высказался об энергетической политике Германии. Он до сих пор считает, что наработанная десятилетиями зависимость страны от роSSийских энергоносителей была верной стратегией.

«Тридцать лет все соглашались с таким положением дел. А теперь вдруг все говорят, как было бы лучше», - заявил Шредер.

Ранее немецкий политик был председателем правления роSSийской государственной нефтяной компании «Роснефть».


Александр Кричковский, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в ПриднестровьеWP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в Приднестровье
В РоSSии у границы с Украиной заметили "кладбище танков": фото с высотыВ РоSSии у границы с Украиной заметили "кладбище танков": фото с высоты
Новая фаза войны началась, способность РоSSии воевать зависит от санкций, – ЕрмакНовая фаза войны началась, способность РоSSии воевать зависит от санкций, – Ермак
Business Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с УкраинойBusiness Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с Украиной
США и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов РоSSии, - BloombergСША и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов РоSSии, - Bloomberg
Войска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSииВойска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии
Черниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадалиЧерниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадали
Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министрАвстрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр
Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"
Зеленский: территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSияЗеленский: территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSия
Последние новости
Подгружаем последние новости