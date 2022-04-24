Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что во времена своего пребывания на посту придерживался правильного вектора политики в отношении РоSSийской Федерации. По мнению политика, критика в его адрес после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину безосновательна.

В интервью New York Times Шредер подчеркнул, что не собирается ни перед кем извиняться за то, что даже после 24 февраля продолжает поддерживать связь с роSSийским президентом Путиным. Эксканцлер считает, что в противном случае он «потерял бы доверие единственного человека, который может остановить эту войну».

Кроме того, Шредер высказался об энергетической политике Германии. Он до сих пор считает, что наработанная десятилетиями зависимость страны от роSSийских энергоносителей была верной стратегией.

«Тридцать лет все соглашались с таким положением дел. А теперь вдруг все говорят, как было бы лучше», - заявил Шредер.

Ранее немецкий политик был председателем правления роSSийской государственной нефтяной компании «Роснефть».