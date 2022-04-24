Герхард Шредер не жалеет о своей политике по отношению к РоSSии в прошлом
Эксканцлер Германии не признает критики в свой адрес.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что во времена своего пребывания на посту придерживался правильного вектора политики в отношении РоSSийской Федерации. По мнению политика, критика в его адрес после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину безосновательна.
В интервью
Кроме того, Шредер высказался об энергетической политике Германии. Он до сих пор считает, что наработанная десятилетиями зависимость страны от роSSийских энергоносителей была верной стратегией.
«Тридцать лет все соглашались с таким положением дел. А теперь вдруг все говорят, как было бы лучше», - заявил Шредер.
Ранее немецкий политик был председателем правления роSSийской государственной нефтяной компании «Роснефть».