Еврокомиссия поставила перед собой цель – отказаться от роSSийского газа до 2027 года. В то же время , против вступления Украины в ЕС , назвала эту цель очень амбициозной, информирует Апостроф .

Об этом заявила австрийская министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

По ее словам, Еврокомиссия намерена отказаться от импорта газа из РФ до 2027 года. Она также подчеркнула, что для этого потребуется постепенное сокращение его потребления, переход на тепловые насосы и геотермальную энергию и производство биогаза вместе с возобновляемым водородом.

В социальных мерах быстро отреагировали на такое заявление: людей возмутила дата отказа от газа из страны-террориста РоSSии. Однако украинцы могут подойти с юмором ко всему – даже к заявлениям австрийской министра.