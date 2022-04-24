Премьер-министр Болгарии планирует посетить Украину на следующей неделе

Первоочередная задача визита — передать обещанную помощь, информирует ZN.ua.

Премьер-министр Болгарии планирует посетить Украину на следующей неделе
© tourdream.net

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков планирует посетить Украину на следующей неделе. Об этом сообщает болгарский телеканал БТВ.

«Мы рассчитываем вылететь в Киев в среду, но поездки туда особенные, это ведь война. Мы поедем в Польшу, а оттуда я бы не рассказывал точный маршрут, но у нас есть специальная подготовка, чтобы ехать ночью и добираться в столицу (Украина – ред.)», - сказал Петков.

По словам премьера, первоочередная задача визита – передать каски и бронежилеты, «которые обещали на Совете министров».

«Маленькая или большая – это все же помощь», – заявил глава правительства Болгарии.

«Во-вторых, коалиция должна работать вместе, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Быть там – это символично. Не случайно туда ездили и другие лидеры, ведь одно дело – болтать в Фейсбуке, а другое – проехать через охваченную войной территорию, чтобы добраться до Киева и показать украинскому правительству, что мы с ними», - добавил Петков.

Кроме того, глава правительства Болгарии отметил, что во время визита он планирует продолжить обсуждение вопроса возвращения болгарского корабля, который находится в порту Черноморска Одесской области.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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