На линии фронта - без перемен: обновленная карта боевых действий в Украине

На календаре 24 апреля, начались 60 сутки героического противостояния украинского народа и Вооруженных Сил Украины роSSийскому агрессору. За последние сутки оккупанты не продвинулись ни на миллиметр, хоть и продолжает наступать на Донецкой и Луганской области Украины.

Актуальную карту роSSийского вторжения опубликовало Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Цель оккупантов остается все та же - обеспечить себе сухопутный проход между Донбассом и оккупированным Россией Крымом. Однако, за последними данными разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине, оккупанты так и не продвинулись вперед.

При этом Великобритания и ее союзники осуждают неспровоцированную и преднамеренную войну роSSийского правительства против Украины, о чем говорится на сайте британского правительства.

Фото:Twitter.com/DefenceHQ


Екатерина Глянько, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
Войска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в УкраинеВойска Путина атакуют, но их отбрасывают назад: актуальные карты боев в Украине
213 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора213 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ — Офис генпрокурора
The Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССРThe Economist: Война в Украине – месть за тихую смерть империи СССР
Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь УкраинеБольше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Польша передала Украине вооружение на сумму $1.6 млрдПольша передала Украине вооружение на сумму $1.6 млрд
ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с начала вторжения РФВОЗ зафиксировала по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с начала вторжения РФ
Оккупанты активизировались на юге и Донбассе: актуальная карта боевых действий в УкраинеОккупанты активизировались на юге и Донбассе: актуальная карта боевых действий в Украине
РФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащихРФ потеряла в Украине уже 21,6 тыс. военнослужащих
Похищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — ДенисоваПохищенных в Украине детей оккупанты устраивают в свои семьи — Денисова
Залужный призывает блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики и решений командировЗалужный призывает блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики и решений командиров
Последние новости
Подгружаем последние новости