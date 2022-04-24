На линии фронта - без перемен: обновленная карта боевых действий в Украине

На календаре 24 апреля, начались 60 сутки героического противостояния украинского народа и Вооруженных Сил Украины роSSийскому агрессору. За последние сутки оккупанты не продвинулись ни на миллиметр, хоть и продолжает наступать на Донецкой и Луганской области Украины.

Актуальную карту роSSийского вторжения опубликовало Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Цель оккупантов остается все та же - обеспечить себе сухопутный проход между Донбассом и оккупированным Россией Крымом. Однако, за последними данными разведки Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине, оккупанты так и не продвинулись вперед.

При этом Великобритания и ее союзники осуждают неспровоцированную и преднамеренную войну роSSийского правительства против Украины, о чем говорится на сайте британского правительства.

Фото:Twitter.com/DefenceHQ