WP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в Приднестровье

Попытка дойти до Приднестровья создаст больше проблем, чем решит, информирует ZN.ua.

После двух месяцев вторжения в Украину роSSийский военный командир предположил, что цель Москвы – это установка сухопутного коридора через украинские южные регионы до Приднестровья в Молдове.

«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где тоже были факты притеснений русскоговорящего населения», – сказал командир Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

Не понятно, отражают ли его слова официальную позицию Кремля. В то же время комментарий удивил многих аналитиков, - пишет Washington Post. Поскольку РоSSия еще в первые недели войны пыталась продвинуться дальше на юго-запад Украины, но потерпела неудачу. Вместе с тем, в международном пространстве снова начали обсуждать оккупированный регион Молдовы и прямую угрозу, исходящую от него. Кишинев вызвал посла РоSSии, чтобы выразить «глубокую обеспокоенность» словами Миннекаева.

«Эти заявления безосновательны и противоречат позиции РоSSийской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее признанных международным сообществом границах», – сказал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску.


Лесь Димань, ZN.ua

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