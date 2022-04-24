WP: Армия РоSSии не способна пробить коридор в Приднестровье
Попытка дойти до Приднестровья создаст больше проблем, чем решит, информирует
После двух месяцев вторжения в Украину роSSийский военный командир предположил, что цель Москвы – это установка сухопутного коридора через украинские южные регионы до Приднестровья в Молдове.
«Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где тоже были факты притеснений русскоговорящего населения», – сказал командир Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.
Не понятно, отражают ли его слова официальную позицию Кремля. В то же время комментарий удивил многих аналитиков, - пишет
«Эти заявления безосновательны и противоречат позиции РоSSийской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее признанных международным сообществом границах», – сказал молдавский министр иностранных дел Нику Попеску.