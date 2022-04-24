ЕС планирует отказаться от импорта газа из РФ до 2027 года — министр энергетики Австрии

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из РФ до 2027 года. Австрия считает такую ??цель очень амбициозной. Об этом в интервью Kurier заявила министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

По словам Гевесслер, Еврокомиссия поставила цель для стран ЕС отказаться от импорта газа из РФ до 2027 года.

«Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится совместной работой», - заявила министр.

Гевесслер также добавила, что для отказа от роSSийского газа следует постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно. Кроме того, важно начать производство биогаза и возобновляемого водорода, а также найти других поставщиков.