ЕС планирует отказаться от импорта газа из РФ до 2027 года — министр энергетики Австрии

Еврокомиссия поставила цель странам ЕС отказаться от роSSийского газа, информирует ZN.ua.

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из РФ до 2027 года. Австрия считает такую ??цель очень амбициозной. Об этом в интервью Kurier заявила министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

По словам Гевесслер, Еврокомиссия поставила цель для стран ЕС отказаться от импорта газа из РФ до 2027 года.

«Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится совместной работой», - заявила министр.

Гевесслер также добавила, что для отказа от роSSийского газа следует постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно. Кроме того, важно начать производство биогаза и возобновляемого водорода, а также найти других поставщиков.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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