Посол раскритиковал правительство Германии, показав фото семьи из Одессы: "Пока вы 8 лет колебались..."

Посол раскритиковал правительство Германии, показав фото семьи из Одессы: "Пока вы 8 лет колебались..."

Посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter опубликовал фото молодой мамы Валерии Глодан, которая вместе с трехмесячной дочкой и ее бабушкой погиб в результате ракетного обстрела Одессы 23 апреля.

Свой пост с фото Мельник адресовал к руководству страны, отметив, что пока они колеблются с предоставлением современного немецкого оружия для Украины, РоSSия тем временем убивает все больше украинских женщин и детей.

"Уважаемое правительство (так называют коалицию в немецком парламенте, состоящую из разных политических сил-прим.ред), пока вы восемь недель колебались с современным немецким оружием для Украины, РоSSии разрешено убивать новых украинских женщин и детей ежедневно. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом. Ах, вы не хотите ядерной войны. Окей", - написал Мельник.


Алексей Ионов, politeka.net

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