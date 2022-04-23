В результате обстрела оккупантов в Луганской области погибли еще четыре человека

Несколько человек получили ранения.

В результате обстрела оккупантов в Луганской области погибли еще четыре человека
Фото: t.me/luhanskaVTSA

После обстрела Горной общины на Луганщине погибло еще четыре человека.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

“В течение всего дня Горная община страдает от плотного огня россиян. Так, около 15:00 после артиллерийских обстрелов погибли двое жителей Золотого”, –отметил он.

Несколько человек получили ранения.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

“К сожалению, не всех удалось спасти. Также позже еще найдены тела без признаков жизни. Всего в настоящее время погибли шесть жителей общины», – сказал Гайдай.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, 17 апреля в результате обстрела россиянами центра Золотого погибли два человека, четверо были ранены.



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