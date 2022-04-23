Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине

Речь шла также о макрофинансовой и оборонной поддержке нашего государства, а также о санкциях против РФ и будущих гарантиях безопасности.

Больше оружия: Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине
Владимир Зеленский и Борис Джонсон во время визита премьера Британии в Киев
Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения.

Об этом вечером субботы, 23 апреля, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Больше оружия. Спасибо за поддержку нашим союзникам", – написал он в Телеграм.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига уточнил, что лидеры Украины и Британии обсудили макрофинансовую и оборонную поддержку нашего государства, а также санкции против РФ и гарантии безопасности.

"О разговоре с Джонсоном: очень предметный разговор. Он касался и макрофинансовой поддержки нашей экономики, чтобы минимизировать негатив, причиненный войной и, главное, чтобы его не чувствовали наши граждане. Конечно, говорили об оборонной поддержке. Мы говорим о новой фазе и качестве помощи союзников Украины в военной помощи. Речь идет о тяжелой технике. Но я считаю, что такие вещи любят тишину. Мы уверены в наших союзниках", – цитирует Сибига, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее сообщали, что Великобритания ищет способы передать Украине противокорабельные ракеты Brimstone. В частности, установить их на транспортные средства.

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