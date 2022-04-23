Остановить эту войну может только тот, кто ее начал – Зеленский о переговорах с Путиным

Любой здравый человек выбирает дипломатический путь, считает президент Украины.

Остановить эту войну может только тот, кто ее начал – Зеленский о переговорах с Путиным
Фото: president.gov.ua

Любые форматы по поводу встреч через посредников из РФ не дадут желаемого результата. Эту войну может остановить начавший ее.

Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос относительно стремления встретить с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали роSSийскую технику. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что есть два пути окончания войны: дипломатический и военный. Президент Украины убежден, что любой здравый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здравый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется", – сказал Зеленский.

Напомним, в эти минуты глава Украинского государства дает пресс-конференцию отечественным и иностранным журналистам прямо на станции киевского метро.

Как сообщалось, президент Евросовета Шарль Мишель 22 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его к прямым переговорам с Зеленским.

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