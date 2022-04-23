Остановить эту войну может только тот, кто ее начал – Зеленский о переговорах с Путиным
Любой здравый человек выбирает дипломатический путь, считает президент Украины.
Любые форматы по поводу встреч через посредников из РФ не дадут желаемого результата. Эту войну может остановить начавший ее.
Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос относительно стремления встретить с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали роSSийскую технику. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости», – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что есть два пути окончания войны: дипломатический и военный. Президент Украины убежден, что любой здравый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.
"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здравый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется", – сказал Зеленский.
Напомним, в эти минуты глава Украинского государства дает пресс-конференцию отечественным и иностранным журналистам прямо на станции киевского метро.
Как сообщалось, президент Евросовета Шарль Мишель 22 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его к прямым переговорам с Зеленским.