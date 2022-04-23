Сегодня в Мариуполе один из самых сложных дней: Зеленский о ситуации в городе

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в метро Киева 23 апреля заявил, что сегодня в Мариуполе один из самых сложных дней обороны - оккупанты стреляют из моря, с суши, в общем из всего, что имеют.

"Последний сигнал был час назад, от азовцев. Как только мы туда сможем дойти – мы дойдем. А пока, как любые цивилизованные люди, мы предлагаем гуманитарное решение этого вопроса, гуманитарное. Мы предлагаем обмен гражданских, раненых. Мы хотим вывезти наших погибших людей. И к обмену наших военных, защищающих Мариуполь, мы тоже готовы. Мы предложили любой формат решения этого вопроса", — отметил президент.