Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Одессе возросло до 6, среди убитых – трехмесячный ребенок (обновлено)

Число жертв может возрасти.

Число жертв в результате ракетного удара оккупантов по Одессе возросло до 6, среди убитых – трехмесячный ребенок (обновлено)
Фото: Скрін з відео

5 убитых и 18 раненых украинцев обнаружили в Одессе спасатели после ракетного удара роSSийских оккупантов.

Об этом в Телеграме написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Одесса. 5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только те, кого нашли. И, скорее всего, будет больше. Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху", - написал Ермак.

Обновление 18:52. Число жертв в результате обстрела оккупантов возросло до 6.

Боеприпас попал в шестнадцатиэтажный жилой дом около 14.35 в Киевском районе Одессы. Произошло возгорание квартир на 4 и 5 этажах.

В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв, ликвидирован около 17:00.

“В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок пострадало 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 жителей. От ГСЧС привлечены 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются”, – говорится в сообщении.

Напомним, что 23 апреля роSSийские оккупанты выпустили по меньшей мере шесть крылатых ракет по Одессе.

РоSSийская армия заявила, что во время начавшейся на этой неделе второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной и обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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