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2022-04-23
Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей
Снаряд попал в жилой дом.
Харьковская область, Ольховка
Оккупанты 23 апреля обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Снаряд попал в жилой дом.
В результате погибли двое мужчин.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СО Управления СБ Украины в Харьковской области.
Напомним, в Харькове роSSийский снаряд попал в автомобиль с людьми. Инцидент произошел в Киевском районе города во время вражеских обстрелов.