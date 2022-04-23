Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей

Снаряд попал в жилой дом.

Оккупанты обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей
Харьковская область, Ольховка

Оккупанты 23 апреля обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Снаряд попал в жилой дом.

В результате погибли двое мужчин.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СО Управления СБ Украины в Харьковской области.

Напомним, в Харькове роSSийский снаряд попал в автомобиль с людьми. Инцидент произошел в Киевском районе города во время вражеских обстрелов.

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