?РоSSия пытается нарастить темпы операции на Востоке Украины, на большинстве направлений успеха не имеет, – Генштаб

Попытки оккупантов взять под контроль Попасную и Рубежное безуспешны.

РоSSийская армия пытается нарастить темпы операции на Востоке Украины с целью оцепления группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет, сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое.

На Южнобугском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производились единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Раньше сообщали, что оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области, два человека погибли.