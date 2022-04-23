Медведчук останется нардепом: в Верховной раде сообщили, почему не могут лишить его мандата

Медведчук останется нардепом: в Верховной раде сообщили, почему не могут лишить его мандата

Замглавы ВРУ Александр Корниенко сообщил, почему не могут лишить мандата Виктора Медведчука.

Как пишет Politeka.net, 12 апреля был задержан Виктор Медведчук, который сбежал из-под домашнего ареста еще в начале войны. Глава запрещенной партии "ОПЗЖ" во время поимки был в камуфляже ВС Украины. Замглавы ВРУ Александр Корниенко прокомментировал возможность лишить мандата Медведчука, передает "Украинская правда".

виктор медведчук, скрин

"Видимо, к сожалению, он народный депутат.

Я не думаю, что это хороший момент, когда человек, у которого другой статус процессуальный – подозреваемого в госизмене, остается быть народным депутатом. Но у нас нет конституционных оснований отобрать мандат, если человек только под следствием. Требуется приговор суда. Я думаю, что он будет, и все это понимают”, - сказал Корниенко.


Артём Батечко, politeka.net

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