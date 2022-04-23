Граждане Украины могут без каких-либо условий судиться с Россией в украинских судах относительно нанесенного ущерба - Верховный Суд

На страну агрессора не распространяется судебный иммунитет по делам о причинении ущерба на территории Украины, информирует ZN.ua.

Граждане Украины могут без каких-либо условий судиться с Россией в украинских судах относительно нанесенного ущерба - Верховный Суд
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РоSSия не имеет судебного иммунитета по делам о причинении ущерба гражданам Украины на территории украинского государства. Следовательно, украинцы могут судиться с Россией в украинских судах относительно нанесенного ущерба без каких-либо дополнительных условий, говорится в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 14 апреля 2022 года по делу № 308/9708/19.

В указанном деле истица обратилась в суд с иском к РФ о возмещении морального вреда, причиненного ей и ее детям в связи с гибелью ее мужа и отца ее детей в результате вооруженной агрессии РФ на территории Украины.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Апелляционный суд постановил направить посольству РФ запрос на согласие или несогласие о рассмотрении украинским судом указанного гражданского дела.

В то же время, в результате кассационного пересмотра дела в Кассационном гражданском суде Верховный Суд пришел к таким выводам.

Закон Украины "О международном частном праве" действительно устанавливает судебный иммунитет для иностранных государств. То есть должно быть согласие компетентных органов соответствующего государства на привлечение его к участию в деле в национальном суде, в данном случае - Украины.

В то же время, Европейская конвенция об иммунитете государств, принятая Советом Европы 16 мая 1972 года, и Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, принятая резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2004 года, предусматривают, что государство не имеет права ссылаться на иммунитет в том случае, если имеются два условия:

  • ущерб полностью или частично был причинен на территории государства суда
  • лицо, причинившее вред, в это время находилось на территории государства суда.

Таким образом, учитывая, что с 2014 года РФ начала вооруженную агрессию против Украины и продолжает это по состоянию на данный момент, на страну агрессора не распространяется судебный иммунитет по делам о причинении ущерба на территории Украины.

Кроме того, в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, что делает невозможным с этой даты направление различных запросов и писем в посольство РФ в Украине с учетом прекращения его работы на территории Украины.

Следовательно, после начала войны в Украине с 2014 года суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определена РФ, имеет право игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении ущерба, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии РФ, по иску, поданному в против этой страны. Никакого согласия компетентных органов РоSSии на рассмотрение такого дела не требуется.

Напомним, согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 14 апреля 2022 года действия Вооруженных сил, политического и военного руководства РоSSии во время вооруженной агрессии против Украины, которое началось 24 февраля 2022 года, признано геноцидом Украинского народа.

По материалам: Верховный Суд /

Лия Ильченко, ZN.ua

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