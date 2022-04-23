Попали в жилой дом: орки обстреляли центр города в Запорожской области, подробности

взрыв, дым, скрин

Запорожская ОГА сообщает об обстреле жилого дома в центре города Васильевка.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Сложной ситуацией остается в Запорожской области, где враг контролирует часть территории. А сегодня, 23 апреля, стало известно, что оккупант обстрелял центр города Васильевка, где попал ракетой в жилой дом. Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает "Оперативный ВСУ".

"Запорожская ОГА сообщает об обстреле

23 апреля, около 15.30, был произведен обстрел г. Васильевка. В жилой дом в центре города попала ракета системы "Ураган".

К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом потерпел разрушения. Данный обстрел был произведен со стороны г. Бурчак, который временно находится под оккупацией, поэтому ВСУ никак не могли осуществить обстрел", - было отмечено в сообщении.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
Счет пошел на миллиарды: Польша продолжает помогать оружием, премьер-министр сообщил подробностиСчет пошел на миллиарды: Польша продолжает помогать оружием, премьер-министр сообщил подробности
Оккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской областиОккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубуОккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубу
Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя: вывозят граждан против их воли в другие городаОккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя: вывозят граждан против их воли в другие города
Оккупанты обстреляли ракетами Одессу, начался пожар в жилом домеОккупанты обстреляли ракетами Одессу, начался пожар в жилом доме
Войска РФ совершили артиллерийскую атаку города Золотое: два человека погибли и двое раненыВойска РФ совершили артиллерийскую атаку города Золотое: два человека погибли и двое ранены
Оккупанты обстреляли Золотое в Луганской области, есть двое погибшихОккупанты обстреляли Золотое в Луганской области, есть двое погибших
В Луганской области ВСУ сбили беспилотник РФ "Орлан"В Луганской области ВСУ сбили беспилотник РФ "Орлан"
Войска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSииВойска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии
Черниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадалиЧерниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости