Подоляк: переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение недели

"Будут разные пакеты гарантий".

Подоляк: переговоры по гарантиям безопасности для Украины завершатся в течение недели
Михаил Подоляк
Фото: Скриншот видео

Переговоры с потенциальными странами-гарантами безопасности для Украины завершатся в течение недели - продолжаются консультации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает "Общественное” со ссылкой на заявление Подоляка в эфире единого телемарафона.

“На уровне политических советников продолжаются консультации со странами, которые заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии», – сказал Подоляк.

Также он очертил важные для Украины моменты: поставки оружия, закрытое небо, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения.

"Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", - рассказал Подоляк.

По его словам, гарантии безопасности для Украины – это принципиальный вопрос.

"Мы не хотим получить Минск-3, например, чтобы через пару лет иметь опять же конфликт с РФ", - сказал чиновник.

Украина хочет гарантии безопасности, чтобы в случае эскалации рядом с Украиной стояли другие страны.

"По РФ, для нас важно, чтобы РФ поняла, что если они захотят напасть, будут видеть другие страны с мощными армиями", - пояснил Подоляк. По его словам, речь должна идти о юридическом праве тех стран стать на защиту Украины.

Напомним, в интервью украинским СМИ президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявлял, что окончательных договоренностей со странами-партнерами пока нет. Ни одна страна еще не формализовала готовность стать гарантом безопасности. Но пообещал конкретику через "7 – 10 дней".

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