ВСУ ликвидировали еще двух роSSийских генералов, одного – тяжело ранили

Это произошло вчера в Херсонской области.

В Херсонской области украинские военные уничтожили командный пункт 49 армии РФ . Два генерала погибли, еще один находится в критическом состоянии.

Об этом в субботу, 23 апреля, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Согласно сообщению, в пятницу, 22 апреля, ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й общевойсковой армии роSSийских оккупационных войск. Он, как отмечают разведчики, "вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области".

"Результат поражения – ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один – тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован", – сказано в сообщении.

Персональные данные роSSийских военных уточняются.

Вчера об уничтожении передового командного пункта войск оккупантов в Херсонской области сообщал советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, "это покруче Чернобаевки будет".