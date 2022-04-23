Счет пошел на миллиарды: Польша продолжает помогать оружием, премьер-министр сообщил подробности

Счет пошел на миллиарды: Польша продолжает помогать оружием, премьер-министр сообщил подробности

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки рассказал о помощи для украинцев.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Пока украинцы воюют на передовой, весь мир помогает Украине всем необходимым, включая Польшу, которая стала одним из ключевых помощников Украины. А сегодня, 23 апреля, стало известно, что поляки помогли украинцам на миллиарды злотых. Об этом сообщил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, передает депутат местного парламента Петр Мюллер.

"Польша предоставила Украине военной техники на сумму около 7 миллиардов злотых. Он сообщил об этом

Матеуш Моравецки на конференции, посвященной кампании #StopRussiaNOW, адресованной странам Западной Европы. Это более $1,6 млрд. Это оборудование сохраняет украинский, польский и европейский суверенитет", сообщил депутат.


Артём Батечко, politeka.net

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