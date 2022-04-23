ОТГ "Восток" сообщило об уничтожении 130 оккупантов и склада с боеприпасами и топливом

Враг совершил три атаки.

ОТГ "Восток" сообщило об уничтожении 130 оккупантов и склада с боеприпасами и топливом

Оперативно-тактическая группировка "Восток" в зоне своей ответственности (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области) отразила три атаки врага и нанесла огневое поражение артиллерией по скоплению личного состава роSSийской армии и техники. Об этом говорится в сообщении ОТГ "Восток".

В результате уничтожен склад с топливом и боеприпасами.

Потери врага составили:

  • личного состава – до 130
  • танков – 3
  • БМП – 3
  • БТР – 4
  • ББМ – 1
  • АО – 13
  • БПЛА – 2

"Продолжаются бои", - отметили военные.

Напомним, 22 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил также успешно отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлении, уничтожив 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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