ОТГ "Восток" сообщило об уничтожении 130 оккупантов и склада с боеприпасами и топливом
Враг совершил три атаки.
Оперативно-тактическая группировка "Восток" в зоне своей ответственности (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области) отразила три атаки врага и нанесла огневое поражение артиллерией по скоплению личного состава роSSийской армии и техники. Об этом говорится в сообщении ОТГ "Восток".
В результате уничтожен склад с топливом и боеприпасами.
Потери врага составили:
- личного состава – до 130
- танков – 3
- БМП – 3
- БТР – 4
- ББМ – 1
- АО – 13
- БПЛА – 2
"Продолжаются бои", - отметили военные.
Напомним, 22 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил также успешно отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлении, уничтожив 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".