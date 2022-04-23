В РоSSии у границы с Украиной заметили "кладбище танков": фото с высоты

В Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили огромное “кладбище танков”, которое показывает масштабы потерь РоSSийской Федерации в войне против Украины.

Фото этой колоссальной свалки металлолома, когда-то бывшего военной техникой РФ, опубликовала украинская аэроразведка, информирует Апостроф.

Объект находится в 16 км от роSSийско-украинской границы, в деревне Головчино. Спутниковые снимки подтвердили тот факт, что в районе этого населенного пункта не было боевых машин 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, а значит они были повреждены в результате боев в последние два месяца.

Отмечается, что подбитая техника была обнаружена с помощью дрона украинского производства "Лелека-100". Всего на стоянке насчитали 57 боевых машин, в том числе не менее 17 танков – Т-72 и Т-90.


Маргарита Лепс, Апостроф

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