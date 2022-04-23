Немецкая компания Rheinmetall готова экспортировать в Украину 100 БМП Marder. Необходимо разрешение Федерального совета безопасности

Федеральный совет безопасности должен решить, готова ли Германия на прямые поставки тяжелого вооружения в Украину, информирует ZN.ua.

Немецкая компания Rheinmetall готова экспортировать в Украину 100 БМП Marder. Необходимо разрешение Федерального совета безопасности
© Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall обратился в Федеральный совет безопасности за разрешением экспортировать в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, передает DW.

Отмечается, что данный запрос на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину стал первым с начала войны.

Дочерняя компания концерна – Rheinmetall Landsysteme – готова поставить Киеву свою продукцию в течение ближайших недель.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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