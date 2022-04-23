Немецкая компания Rheinmetall готова экспортировать в Украину 100 БМП Marder. Необходимо разрешение Федерального совета безопасности

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall обратился в Федеральный совет безопасности за разрешением экспортировать в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, передает DW .

Отмечается, что данный запрос на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину стал первым с начала войны.