В результате ракетного удара оккупантов по Одессе погибли пять человек, среди убитых - трехмесячный ребенок

5 убитых и 18 раненых украинцев обнаружили в Одессе спасатели после ракетного удара роSSийских оккупантов.

Об этом в Телеграме написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Одесса. 5 убитых и 18 раненых украинских граждан. Это только те, кого нашли. И, скорее всего, будет больше. Среди убитых - трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху", - написал Ермак.

Напомним, что 23 апреля роSSийские оккупанты выпустили по меньшей мере шесть крылатых ракет по Одессе.

РоSSийская армия заявила, что во время начавшейся на этой неделе второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной и обеспечить сухопутный коридор в Крым.