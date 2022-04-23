Оккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрия Живецкий отметил, что войска РФ в субботу, 23 апреля, устроили провокацию на участке украинской границы в Сумской области.

РоSSийские оккупационные войска открыли огонь по трем приграничным населенным пунктам.

"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской громадах, а также в Путивльской громаде", - отметил Живецкий.

Глава ОВА не уточнил, нанесен ли ущерб гражданской инфраструктуре или жилым домам. Информация о жертвах или пострадавших пока отсутствует.

Ранее Дмитрий Живицкий сообщал, что в области уже известно о более чем 100 убитых оккупантами мирных жителях.