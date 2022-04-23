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2022-04-23
Оккупанты обстреливают пограничные населенные пункты в Сумской области
Информация о жертвах или пострадавших отсутствует.
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Глава Сумской ОВА Дмитрия Живецкий
РоSSийские оккупационные войска открыли огонь по трем приграничным населенным пунктам.
"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской громадах, а также в Путивльской громаде", - отметил Живецкий.
Глава ОВА не уточнил, нанесен ли ущерб гражданской инфраструктуре или жилым домам. Информация о жертвах или пострадавших пока отсутствует.
Ранее Дмитрий Живицкий сообщал, что в области уже известно о более чем 100 убитых оккупантами мирных жителях.
Анна Конюченко, ZN.ua