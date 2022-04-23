Генсек ООН Гутерреш прилетит в Украину для встречи с Зеленским
Переговоры пройдут после визита генсека в Москву.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля приедет в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе. Он будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - говорится в сообщении.
Также Гутерреш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН для обсуждения расширения гуманитарной помощи Украине.
Ранее стало известно, что 26 апреля Гутерреш приезжает в Москву, чтобы провести встречу с Путиным и Лавровым.
РоSSия решила не отводить ООН и ее Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу никакой роли в решении вопроса войны в Украине. Так было и до полномасштабного вторжения и сейчас, заявил украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua. После 24 февраля с генсеком Гутеррешем в Москве перестали разговаривать, сообщил дипломат.