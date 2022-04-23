Генсек ООН Гутерреш прилетит в Украину для встречи с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля приедет в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе. Он будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - говорится в сообщении.

Также Гутерреш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН для обсуждения расширения гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что 26 апреля Гутерреш приезжает в Москву, чтобы провести встречу с Путиным и Лавровым.