Генсек ООН Гутерреш прилетит в Украину для встречи с Зеленским

Переговоры пройдут после визита генсека в Москву.

Генсек ООН Гутерреш прилетит в Украину для встречи с Зеленским
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/Ant?nio Guterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля приедет в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь посетит Украину на следующей неделе. Он будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - говорится в сообщении.

Также Гутерреш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и сотрудниками агентств ООН для обсуждения расширения гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что 26 апреля Гутерреш приезжает в Москву, чтобы провести встречу с Путиным и Лавровым.

РоSSия решила не отводить ООН и ее Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу никакой роли в решении вопроса войны в Украине. Так было и до полномасштабного вторжения и сейчас, заявил украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua. После 24 февраля с генсеком Гутеррешем в Москве перестали разговаривать, сообщил дипломат.

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