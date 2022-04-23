Молдова вызвала посла РФ после заявления о планах двигаться к границам Приднестровья
В МИД заявили, что Молдова – нейтральное государство.
Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вызвало посла РоSSии Олега Васнецова после того, как роSSийское военное командование заявило, что вооруженные силы РФ планируют установить контроль над югом Украины и получить "еще один выход" к территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает издание NewsMaker. В МИД страны выразили глубокую обеспокоенность в этой связи.
"Министерство считает эти заявления необоснованными и противоречащими позиции РоSSийской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - отметили в ведомстве.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве заявили Васнецову, что Молдова является нейтральной страной.
МИД Молдовы уже во второй раз через неделю вызывает посла РФ. 20 апреля Васнецова вызвали из-за заявлений представителя роSSийского МИД Марии Захаровой. Она пообещала «болезненный ответ» на то, что в Молдове запретили использование символов Z, V и георгиевской ленты в качестве символов военной агрессии.