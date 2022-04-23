На сегодняшний день задокументированы 242 военных преступления россиян против культурного наследия Украины
Недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье.
По состоянию на субботу, 23 апреля, задокументированы 242 эпизода военных преступлений россиян против культурного наследия Украины.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
“К перечню повреждений объектов культурного наследия постоянно добавляются новые эпизоды. Недавно вражескими ракетами был обстрелян остров Хортица в Запорожье. До войны музей на острове восстанавливали в рамках программы "Большая реставрация". Это знаковое место для каждого украинца, ячейка казачества”, – говорится в сообщении.
В Киевской области было повреждено здание начала ХХ ст. – Макаровская публичная библиотека. На Харьковщине из-за обстрелов поврежден старинный Дом учителя 1925 года и, к сожалению, много исторических памятников.
“Остаются сложности с получением информации о разрушениях с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но данные все-таки поступают от украинцев. Министерство, в свою очередь, все верифицирует и систематизирует, – отметили в министерстве.
Отметим, разрушение объектов культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.
Напомним, оккупанты вывезли в Донецк уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства.
Также роSSийская армия уничтожила архив Вячеслава Чорновола под Бучей.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов потерян архив диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.