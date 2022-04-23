Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубу

Людей в месте, куда попала ракета, не было.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, повредили газовую трубу
© Валентин Резниченко / Telegram

РоSSийские оккупанты в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, в результате чего была повреждена газовая труба. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Есть "прилет" в Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Зацепило газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты", - написал он.

Резниченко добавил, что людей в месте, куда попала ракета, не было.

"Оккупанты продолжают целить по "стратегическим" объектам. "Демилитаризируют" наши поля и огороды. В результате удара повреждена газовая труба низкого давления. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте удара работают специалисты", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 18 апреля роSSийские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего пострадали два человека. Ракета попала в инфраструктурный объект.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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