Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя: вывозят граждан против их воли в другие города

Мариуполь, война

К мариупольцам подъехали роSSийские военные и приказали расходиться.

Плановая эвакуация из Мариуполя была сорвана оккупантами, они поспешили обвинить в этом украинскую сторону. Об этом проинформировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

На эвакуацию собрались около 200 мариупольцев, к которым впоследствии подъехали роSSийские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел".

«В 11 часов возле ТЦ “Порт-Сити” собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных роSSийской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали роSSийские военные и приказали расходиться, потому что “сейчас будет обстрел”. Автобусы так и не были поданы для погрузки», - пишет Андрющенко.

Добавим, что при этом оккупанты, нарушая права, подали автобусы в 200 метрах от согласованной точки эвакуации и не дали людям права выбора, они увезли граждан на оккупированную территорию. В ответ на вопрос, " почему так?", прозвучал ответ, что “националисты обстреляли точку эвакуации”. Отметим, это уже не первый спланированный срыв эвакуации и попытка обвинить в своих же обстрелах украинскую сторону.

Также мы писали, глава ОП Андрей Ермак уточнил, что количество жертв ракетного удара по Одессе выросло до 5 человек. Еще 18 раненых.


Дарина Силина, politeka.net

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