Чехия хочет заменить РоSSию в составе Совета ООН по правам человека

Чехия подала заявку на замену РоSSии в составе Совета по правам человека ООН .

Об этом говорится в Твиттер-аккаунте министерства иностранных дел страны.

РоSSия должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине. Поэтому ее членство в Совете ООН по правам человека было приостановлено”, – говорится в сообщении.

МИД отметил, что обеспечение прав человека является приоритетом чешского правительства.

Rusko mus? n?st odpov?dnost za agresi, lidsk? utrpen? a ni?en? na Ukrajin? ??. Proto bylo pozastaveno jeho ?lenstv? v Rad? OSN pro lidsk? pr?va. ?esko chce Rusko v Rad? nahradit, kandidaturu jsme pr?v? podali. Podpora lidsk?ch pr?v je prioritou ?esk? vl?dy. Na?e z?vazky ?? pic.twitter.com/r64y6oITMx — MZV ?R (@mzvcr) April 22, 2022

Напомним, Совет ООН по правам человека – это международный правозащитный орган в системе ООН . Образован в 2006 году на базе Комиссии по правам человека, действовавшей с 1946 года.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 7 апреля приостановила участие РоSSийской Федерации в Совете по правам человека. Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча Киевской области.

16 марта РоSSия была исключена из Совета Европы. Выход из этой организации денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.