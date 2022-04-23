Новая фаза войны началась, способность РоSSии воевать зависит от санкций, – Ермак

Новая фаза войны РоSSии с Украиной, которая уже началась, будет другой, и Украина к ней подошла более сильной.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в колонке для nv.ua.

“РоSSийский блицкриг провалился, потому что наша армия и народ сорвали все планы кремля. Вооруженные силы получают более эффективное оружие, вопрос ленд-лиза с абстрактно-теоретической переходит в практическую плоскость, банковская система выдержала, попытки создать продовольственный и топливный кризис провалились”, – говорится в колонке.

Ермак отметил, что способность РоSSии воевать зависит, в частности, и от другого фронта – санкционного.

“Цель ограничений – принуждать РоSSию прекратить агрессию из-за экономических рычагов. В борьбе роSSийского холодильника с телевизором должен победить инстинкт самосохранения. Мы должны заставить санкции работать – без сбоев и имитаций. Должны сделать их "необходными" - то есть такими, которые обойти невозможно", - добавил глава ОПУ.

Ермак добавил, что уже разработан санкционный план группы Ермака-Макфола, доступный нашим союзникам, и предложения входят в санкционные ограничения США .

“Нефтяное эмбарго, санкционное давление на банковскую систему, признание РоSSии государством-спонсором терроризма – все это там есть. Мы уже воспользовались возможностью президентства в Европейском энергетическом сообществе, которое Украина получила на 2022 год, и формально внесли в эту организацию предложение о введении полного нефтегазового эмбарго в отношении РоSSии”, – отметил Ермак.

Напомним, чиновники США и Европейского Союза обсуждают варианты сокращения доходов, получаемых Россией от продажи нефти.

Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта роSSийских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.