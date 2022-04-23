Новая фаза войны началась, способность РоSSии воевать зависит от санкций, – Ермак

"В борьбе роSSийского холодильника с телевизором должен победить инстинкт самосохранения".

Новая фаза войны началась, способность РоSSии воевать зависит от санкций, – Ермак
Фото: president.gov.ua

Новая фаза войны РоSSии с Украиной, которая уже началась, будет другой, и Украина к ней подошла более сильной.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в колонке для nv.ua.

“РоSSийский блицкриг провалился, потому что наша армия и народ сорвали все планы кремля. Вооруженные силы получают более эффективное оружие, вопрос ленд-лиза с абстрактно-теоретической переходит в практическую плоскость, банковская система выдержала, попытки создать продовольственный и топливный кризис провалились”, – говорится в колонке.

Ермак отметил, что способность РоSSии воевать зависит, в частности, и от другого фронта – санкционного.

“Цель ограничений – принуждать РоSSию прекратить агрессию из-за экономических рычагов. В борьбе роSSийского холодильника с телевизором должен победить инстинкт самосохранения. Мы должны заставить санкции работать – без сбоев и имитаций. Должны сделать их "необходными" - то есть такими, которые обойти невозможно", - добавил глава ОПУ.

Ермак добавил, что уже разработан санкционный план группы Ермака-Макфола, доступный нашим союзникам, и предложения входят в санкционные ограничения США.

“Нефтяное эмбарго, санкционное давление на банковскую систему, признание РоSSии государством-спонсором терроризма – все это там есть. Мы уже воспользовались возможностью президентства в Европейском энергетическом сообществе, которое Украина получила на 2022 год, и формально внесли в эту организацию предложение о введении полного нефтегазового эмбарго в отношении РоSSии”, – отметил Ермак.

Напомним, чиновники США и Европейского Союза обсуждают варианты сокращения доходов, получаемых Россией от продажи нефти.

Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта роSSийских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.

В марте лидеры ЕС пообещали сократить потребление роSSийского газа на 66% к концу этого года и к 2027 году переломить зависимость блока от роSSийских энергоресурсов. РоSSийская нефть уже запрещена США и Великобританией.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
Блок рекламы


Похожие новости
Business Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с УкраинойBusiness Insider: Армия РоSSии слишком истощена, чтобы дальше воевать с Украиной
США и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов РоSSии, - BloombergСША и ЕС обсуждают варианты сокращения нефтяных доходов РоSSии, - Bloomberg
Войска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSииВойска РФ снова обстреляли Черниговскую область с территории РоSSии
Черниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадалиЧерниговщину снова обстреляли с территории РоSSии, пограничники не пострадали
ООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в УкраинеООН: РоSSия полностью отвергла международное гуманитарное право во время войны в Украине
Австрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министрАвстрия не готова на «газовые» санкции против РоSSии — министр
Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"Politico: В шестой пакет санкций ЕС против РоSSии может войти "определенная форма запрета на нефть"
Зеленский: территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSияЗеленский: территория, на которой РоSSии стоило бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама РоSSия
РоSSия начала отправлять воевать в Украину психически больных: "Как Чикатило...»РоSSия начала отправлять воевать в Украину психически больных: "Как Чикатило...»
Представители США, Японии и ряда стран Европы покинули встречу МВФ и ВБ во время выступления РоSSииПредставители США, Японии и ряда стран Европы покинули встречу МВФ и ВБ во время выступления РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости