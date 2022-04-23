Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"

Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла медик Национальной гвардии Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 59-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Самой сложной ситуацией остается в Мариуполе, где оккупанты окружили "Азовсталь" с нашими защитниками. Сегодня, 23 апреля, стало известно, что медик Нацгвардии Елена Кушнир погибла на "Азовстали", передает "Оперативный ВСУ".

"В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла 30-летняя Елена Кушнир (Новицкая).

Медицинская инструктор Национальной гвардии недавно выступила с видеообращением, в котором просила дать возможность вывезти раненых и похоронить погибших защитников города", - отмечено в публикации.


Артём Батечко, politeka.net

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