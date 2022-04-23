ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления: сразу два вражеских генерала ликвидированы

украинские военные, ВСУ

На данный момент имена ликвидированных генералов выясняются.

Сегодня, 22 апреля 2022, стало известно, как ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии роSSийских оккупационных войск. Об этом сообщает ГУР в Телеграм-канале.

Пункт управления вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

На данный момент имена ликвидированных генералов выясняются, а военная разведка продолжает заниматься поиском важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей земле.

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Мы писали, командир грузинского подразделения в составе батальона «Карпатська Січ», грузинский доброволец Гоча Хорава уверен, что Украина одержит победу в войне с Россией. Гоча Хорава уверен, что война Украины с Россией сейчас – это продолжение войны в Грузии 2008 года.

«РоSSийская армия хотела сюда зайти, они не смогли сюда зайти. Они не сильные, мы сможем их уничтожить. Я всегда буду защищать Украину. Это наша война. Это грузинская и украинская война», - заявил он.


Дарина Силина, politeka.net

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